Megérkezett az igazi nyári kánikula, most aztán tényleg rendesen alánk gyújtották a katlant. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkező napokban huzamosan 40 fok közeli maximumokat mérhetünk majd. Ez minden szervezetet rendesen megvisel. A napon tartózkodni akár csak rövid időre is, életveszélyes lehet. Gyakori lehet a rosszullét a hőségben. De milyen tünetek esetén hívjunk mentőt és mire figyeljünk?

Nem ritka a rosszullét a hatalmas nyári hőségben

Forrás: Shutterstock

Napszúrás és rosszullét a nyári hőségben

Talán nincs is olyan ember, aki ne kapott volna még napszúrást a nyári hőségben. Ha fejfájás, rossz közérzet, szédülés, hányinger, hányás tüneteit tapasztaljuk magunkon, akkor szinte egészen biztos napszúrást kaptunk. Ha gyermekednél is ezeket a jeleket veszed észre, azonnal hűs helyre kell vinni, borogatást tenni a homlokára. A tünetek erősségének függvényében fájdalomcsillapítót is érdemes bevenni. Nagyon fontos a folyadékbevitel. Ha a tünetek ezután sem csillapodnának, orvoshoz kell fordulni.

Hőkimerülés és rosszullét a nyári hőségben

Szintén gyakori a hőkimerülés ebben a kánikulában, amely a szervezet hőhatás és egyéb tényezők miatti folyadékhiányát jelzi. Számost tünet jelzi a hőkimerülést. Ilyen a levertség, kiszáradás, szédülés, kevés vagy sűrű vizelet, száraz nyálkahártyák és ájulás. Ha ezek közül bármelyiket, vagy többet is tapasztalunk szintén érdemes borogatást tenni a fejünkre. Nélkülözhetetlen a folyadékpótlás. Javasolt a hígított almalé, limonádé, „izotóniás italok” fogyasztása. Ha azt érzed magadon, hogy ezek után sem múlnak a tünetek, vagy nem tudsz eleget inni, akkor mindenképp fordulj orvoshoz.

Hőguta és rosszullét a nyári hőségben

A hőguta már életveszélyes állapotot idéz elő. Ilyenkor a szervezet hőleadása gátolt, túlmelegszik és felborulnak az alapvető anyagcsere folyamatok. Itt már sokkal súlyosabb tünetek jelentkezhetnek. Akár 40-41 fokra is felhevülhet a test, fejfájás, hányinger, hányás és kipirult, száraz bőr is jelezheti a bajt. Durvább tünetek lehetnek a szapora szívverés, sokkos állapot és tudatzavar, ami akár az eszméletvesztésig is fokozódhat. Ha ezt érzed magadon, vagy esetleg gyermekeden, máson veszed észre ezeket a jeleket, akkor azonnal hívd a 112-őt és köved a diszpécser utasításait. Hűvös helyre kell húzódni és azonnal hűteni a testet hűvös, nem hideg borogatással, vízzel.