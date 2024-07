Török Tímea intézményvezető lapunknak elmondta, az azaumi tábor római kori tematikával várja idén is az érdeklődőket. Ezúttal egy interreges pályázatnak köszönhetően a határon túlról is érkeznek gyerekek hozzájuk mindhárom héten az izsai Döme Károly Alapiskolából, de almásfüzitői is környékbeli fiatalok is részesei a programnak. A gyerekek fele-fele arányban vesznek részt a táborokban.

A római kori tematikájú táborban íjászkodni is lehetett

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A hét mindig ismerkedéssel indul, Gábor Klára interpretációs játékokkal segíti ebben a gyerekeket. Később megtekintik a helyszíni kiállítást, beszélgetnek Azaumról, az egykori római polgárok és katonák életéről. Arról is hallhatnak, milyen kézműves mesterek dolgozhattak itt. Orot Istvántól a famegmunkálásról tudhatnak meg többet, György László ókori hangszerbemutatóval készül, míg Györgyné Éles Bernadett a kelta mesevilágba vezeti be a gyerekeket.

Római lepényt is készítenek

A fiatalok azt is megtanulják, mit fogyasztottak a rómaiak, majd mindenki római lepényt is készít. A gyógynövényes kert fűszereit is megismerik, valamint Bán János méhész előadását is meghallgathatják, mézet is kóstolhatnak. A Baji Boszikkal szappant lehet főzni, de mozaikkészítés, ókori olimpia és ügyességi játékok is szerepelnek a programban. A táborban az Európai Unió gyerekszemmel című előadást is meghallgatják a résztvevők, amelyből megismerik a nemzetközi szervezet működését.

Az utolsó nap minden héten a csapatversenyeké. A diákok indulókat találnak ki, zászlókat készítenek és kvízt töltenek ki a héten tanultakból. Térkép segítségével pedig megkeresik az eltűnt római birodalmi sast is.