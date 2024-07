Mint arról lapunk is beszámolt, áprilisban sziklaomlás következett be a Visegrádi-hegység közkedvelt szurdokában. Bár akkor szerencsére nem történt személyi sérülés, a balesetveszély elkerülése érdekében a Pilisi Parkerdő Zrt. ideiglenesen lezárta a Rám-szakadékot, majd geológiai és statikai vizsgálatot végeztettek el. A közelmúltban a dömösi testületi ülésen is felmerült a téma, most pedig fejleményekről tudunk beszámolni.

Zajlik a munka a Rám-szakadékban, a sziklaomlás helyszínén. A kirándulók egy új lépcsőn (balra) keresztül kerülhetik ki a veszélyes szakaszt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy szakértőkkel folytattak egyeztetéseket arról, hogy mi okozhatta a sziklafal leválását. Kiderült az is, hogy egyrészt folyamatosan növekszik a látogatók száma – ami ezzel párhuzamosan erősödő emberi terhelést jelent a természetre nézve – másrészt a klímaváltozás is negatívan hat a szurdokra. Például az aszályos időszakokat követő felhőszakadások is elősegíthetik a Rám-szakadék kőfalainak további aprózódását. Éppen ezért a jövőben is előfordulhatnak hasonló sziklaomlások.

A minap Reinitz Gábor és Csontos Dömötör, a Pilisi Parkerdő Visegrádi Erdészetének vezetője és Erős Gábor, Esztergom térségének országgyűlési képviselője társaságában kerestük fel a Rám-szakadékot. Megtudtuk, hogy az állami erdőgazdaság alpintechikát alkalmazó szakembereket bízott meg azzal, hogy felmérjék a szurdokban lévő sziklafal állapotát, ahol kell, ott pedig elvégzik a szükséges beavatkozásokat. A munkálatok ottjártunkkor is zajlottak a Rám-szakadékban, több helyen látni lehetett a patakmederbe dőlt és összedarabolt farönköket. Hamarosan befejeződik annak a lépcsőnek a kialakítása is, mellyel a túrázók kikerülhetik majd a legutóbbi sziklaomlás nyomán balesetveszélyessé vált szakaszt.

Erős Gábor (középen), Csontos Dömötör (balra) és Reinitz Gábor (hátul) társaságában tekintette meg a dömösi Rám-szakadékot.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Reinitz Gábor a helyszínen elmondta: a Pilisi Parkerdő minden felületén igyekszik hangsúlyozni, hogy a kirándulók a saját felelősségükre látogatják az erdőket, szurdokokat. Ugyanakkor a Rám-szakadék bejáratánál egy új táblát is el fognak helyezni majd, mely felhívja a figyelmet a veszélyekre. Mindemellett azt is feltüntetik rajta, hogy a túrázók csak a kijelölt útvonalon haladhatnak, a szurdokot csak zárt lábbeliben lehet látogatni és arra kérnek mindenkit, hogy ne álljanak be a sziklafalak alá.