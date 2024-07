Jegyzet - 2024.07.28. 26 perce

Prima-szolgálat

Elindult az idei Vármegyei Prima Díj közönségszavazása a Kemma.hu-n, és hamarosan nyomtatásban is bemutatjuk azt a tíz jelöltet, akik (lévén szervezet is van az Illusztris listán) saját területükön is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Szűr Annamária Szűr Annamária

A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége vármegyei szervezetének kuratóriuma sok-sok jelölés közül választotta ki őket, és már ez is egy elismerés. Elismerése sok évtizedes életutaknak, pályafutásoknak, megsüvegelendő közösségi együttműködéseknek, művészeti munkásságoknak.

Talán ez a Prima-szellemiség alapja is. Elismerni, megmutatni, megköszönni. Azt, amit mások tesznek, és messze nem magukért, hanem másokért. Aki képes az emberi érzelmek széles palettáját megmutatni, alkotni, tanítani, gyógyítani, építeni, jövőt mutatni, tehetséget fejleszteni, tájékoztatni és kulturális értelemben nevelni; aki képes világot nyitni, mások ügyei mellé állni, mind-mind megmutatja, hogy lehet az „én”-nél fontosabb a mi, a ti, a mások. Magát adja másoknak; magából, az övéből ad másoknak, a szívéből, hitéből, szenvedélyéből, tudásából, elhivatottságából, tehetségéből, és nem utolsó sorban idejéből és szerettei idejéből. Mégis, valószínűleg egyikük sem mondaná, hogy ez áldozat lenne. Inkább szolgálat. Ez pedig nem kis dolog, sőt, nagy. Egyenesen príma. Így lát és nő túl önmagán az ember, túl az önös érdekein. Ezt pedig ünnepelni kell. Most például a Prima Díjakkal és a szavazatokkal.



