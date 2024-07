Már a fesztivál első napján számos érdeklődő felkereste a pincefalut, melyet a szervezők különleges dekorációval varázsoltak még hangulatosabbá. A második, vagyis a szombati napon a Dorogi Bányász Zenekar fellépésével kezdődött el a program, melyet a Vitéz László és az ördögök című bábelőadás követett, a zenés darab a kisgyermekes családok figyelmét tökéletesen megragadta.

Több százan keresték fel hétvégén a PIPI Fesztivál helyszínét. Finom nedűk várták az érdeklődőket a pincéknél.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A környék egyik legnépszerűbb gasztro rendezvényére nemcsak a környékből, hanem távolabbról is előszeretettel érkeztek látogatók, hiszen a fesztivál másnapján nívós előadók is felléptek. Közéjük tartozott a 2007-ben alakult Maszkura és a Tücsökraj Zenekar is, de például a Chill Udvarban Edo & Toma Acoustic nevű duó szórakoztatta a pincefalu vendégeit. A fiatalok körében nagy sikere volt az ugrálóvárnak, a csillámtetoválásnak és az arcfestésnek is, a felnőttek pedig élvezték Sinkó Gyula programját, aki egy pohár bor mellett invitálta közös éneklésre az érdeklődőket.

A rendezvényre egyébként Erős Gábor országgyűlési képviselő és dr. Veres Zoltán vármegyei jegyző is ellátogatott.