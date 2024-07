Az utóbbi időszakban Súr község egyik kedvelt pihenőhelye, Szabadsági téri buszfordulóban található kiülő. Az esti és éjszakai órákban gyakran használt pihenőhely a nem rendeltetésszerű használata miatt szenvedett károkat.

A pihenőhely ezúttal jelentős károkat szenvedett. A tetőszerkezete sérült.

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Nem ritka eset

A Súr Község Önkormányzata által közzétett bejegyzés szerint a reggeli takarítás során a sajnos amúgy is megszokottnak mondható rongálódási nyomoknál most nagyobb károkra bukkantak. A kiülő tetőszerkezete sérült vélhetően azért, mert a vékony dekorlécen akart megkapaszkodni az ismeretlen rongáló. Emellett a zsindelytetőt is megbontották, hiányoznak darabjai. A kiülő fa szerkezetén cigarettacsikkek és egyéb szennyeződések, valamint a térkövön motorolajfoltok jelentek meg. Az asztalon és a padokon hagyott nyomok, illetve a kihelyezett utcai bútorokon található károk rontják a közterület esztétikai megjelenését és használhatóságá is.

A zsindelytető több darabja is hiányzik.

Forrás: Súr Község Önkormányzata/ Facebook

Megóvnák a pihenőhelyet

Sógorka Miklós polgármester felszólította a lakosságot a közterületek rendeltetésszerű használatára, hangsúlyozva, hogy az ilyen jellegű rongálások nemcsak a közösségi életteret rontják, hanem felesleges anyagi terhet is rónak az önkormányzatra. A polgármester elmondta, hogy további intézkedéseket terveznek a vandalizmus megelőzésére és a közterületek megóvására.