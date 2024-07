Az elmúlt években megtapasztalhattuk, rendkívül sokat számít, hogy a saját ingatlanunk mennyire energiahatékony: tízezrekkel többe kerül a rezsi havonta, amennyiben régi nyílászárókkal, szigetelés nélküli falakkal és elavult fűtési rendszerrel rendelkezik az otthonunk. Nem véletlen, hogy már hetek óta a közösségi oldalakon is beszédtémát szolgáltat az Otthonfelújítási program, mellyel a kormány egyrészt a családokat, másrészt pedig az építőipari vállalkozásokat is segíti.

Nagy segítséget nyújt a családoknak az Otthonfelújítási program.

Forrás: Praktiker

A kormany.hu-n megjelent tájékoztató szerint 1990. december 31. előtt épült, életvitelszerűen lakott, egy-és többlakásos családi házak energetikai korszerűsítésére lehet igényelni otthonfelújítási támogatást. A pályázatoknál fontos szempont, hogy a korszerűsítés előtti állapothoz képest legalább 30 százalékos energiafogyasztás csökkentést lehessen realizálni a tervezett, illetve elvégzett felújítással. Sokak számára könnyítést jelent, hogy nem számít követelménynek a vezetékes földgázhálózatra való kötöttség.

Az Otthonfelújítási program keretében az ingatlantulajdonosok például az adott épület külső határoló elemeinek hőszigetelésére, elavult nyílászárók cseréjére, a használati melegvíz-rendszer korszerűsítésére is pályázhatnak. Igényelhető támogatás abban az esetben is, ha magas hatásfokú gázkazánnal, a hozzá tartozó kéménybéléssel és hőleadók telepítésével szeretnék korszerűsíteni a fűtési rendszert. A pályázók 1 millió forint önrész vállalása mellett fejenként 6 millió forint támogatásban részesülhetnek: a járások átlagjövedelmétől függően a vissza nem térítendő támogatás 2,5-3,5 millió forint közötti összeg lehet, a fennmaradó rész pedig kamatmentes hitel. Dankó Kristóf okleveles építészmérnök szerint a várható energiamegtakarítás miatt a tervezett munkálatok előtt érdemes például energetikusokkal is egyeztetni.

A Bank360.hu nemrégiben közölte, hogy összesen 266 bankfiókban lehet benyújtani az otthonfelújítási támogatással kapcsolatos kérelmeket. A lista szerint Dorogon és Oroszlányban egy-egy, Esztergomban, Komáromban és Tatán egyaránt kettő-kettő míg Tatabányán három helyszínen van lehetőség ügyintézésre.