A hétfői átadóünnepségen Kolonics Péterné polgármester köszöntötte a jelenlévőket, köztük Erős Gábor országgyűlési képviselőt, majd örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek a megújult játszótér felavatására, ami a leggyakrabban használt játszótér a településen.

Felújítás után ismét élettel telt meg a községi játszótér.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Megjegyezte, hogy sok ember munkájára volt szükség ahhoz, hogy a terület megszépülve, új játékokkal ellátva várja a fiatalokat. Méltatta Pőczéné dr. Csorba Erikát, a község jegyzőjét, aki megírta a pályázatot, megköszönte a földmunkákban segédkező Nyirák Norbert egyéni vállalkozó, valamint Varga Lajos önkormányzati képviselő segítségét is, illetve az öntözésben közreműködők munkáját is.

Kolonics Péterné ismertette, hogy a Magyar Falu Program keretében elnyert mintegy 6 millió forintból, mintegy 4 millió forint önrészből valósult meg a fejlesztés. A kivitelező cég lerakta a gumiszőnyeget, majd az SCH-ÉPKER Kft. füvesített és gyeprácsot telepített. Külön kitért a most telepített kerítésre is, melynek köszönhetően biztonságosabban játszhatnak a gyermekek a területen. Végezetül azt kívánta a gyermekeknek, hogy érezzék jól magukat ott.

Erős Gábor elmondta, a Magyar Falu Program célja, hogy a kisebb adóbevételekkel rendelkező települések is meg tudjanak valósítani fejlesztéseket. Egyúttal bejelentette azt is, hogy a jövőben is folytatódni fog a Magyar Falu Program, melyben egyébként Csolnok eredményesen szerepel. Úgy véli, hogy annak idején a bányászok lerakták az alapot, a település mostani vezetése pedig erre az alapra építkezve fejleszti folyamatosan a települést.

Az országgyűlési képviselő említette, hogy a játszótérfejlesztések elősegíthetik azt is, hogy a fiatalok minél több időt töltsenek el a szabadban. Ráadásul korábbi játékvezetőként is azt vallja, hogy bár hódít az e-sport, mégis az nyújtja a legjobb élményt, ha a gyermekek nem az elektronikai világban, hanem a valós életben sportolnak és kapcsolódnak ki.

A köszöntők után Kolonics Péterné és Erős Gábor egy helyi óvodás, Pusztai András segítségével vágták át a nemzeti szalagot, majd az óvodások műsorral színesítették az ünnepséget.