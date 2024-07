A Fidesz-KDNP frakcióvezetője már egy évvel korábban, 2023-ban is jelezte a problémát. A posztban utalt rá, hogy több csoportban is napirendre került a kérdés, mivel a leomló vakolat súlyos problémákat is okozhat a területen. A „Vigyázat, omlásveszély” felirat ugyan mindkét oldalon látható volt, de a lezárásig mindenki szabadon használhatta a veszélyes területet.