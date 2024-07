Idén is megrendezték a Katonazenekarok Találkozóját a Kossuth téren Tatán, a hagyományokhoz híven a májusi Tatai Patara szombati napján. A tatai dandárzenekar a nyári olimpia tiszteletére egy külön műsorral készült.

Az olimpia tiszteletére a tatai dandárzenekar előadása közben az olimpiai zászló is feltűnt

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Hivatalosan pénteken kezdődik a nyári olimpia Párizsban, ahol nyolc Komárom-Esztergom vármegyei sportolónak is szurkolhatunk. Többek között Pekler Zalán sportlövő, Jackl Vivien úszó, Muhari Eszter és Koch Máté vívó is képviseli hazánkat az ötkarikás játékokon. Az ő tiszteletükre külön előadással készült a tatai dandárzenekar.

Katonazenekar és az olimpia

A házigazda, MH. Tata Helyőrségi Zenekar mellett ezúttal a Debrecenből és Szentendréről és Szolnokról érkeztek a katonazenészek. A szolnoki légierő zenészeit a kék egyenruháikról könnyen beazonosíthatta a közönség, amely minden előadást hatalmas tapssal köszönt meg. A legnagyobb tapsot azonban a tatai dandárzenekar kapta, amikor az előadásában egy olimpiai zászló is feltűnt.

Mint arról korábban beszámoltunk, a tatai katonák a foci Eb-ről is megemlékeztek: a műsoruk során egy magyar zászló és egy focilabda is előkerült. A zenei kíséret mellett a zenészek és a karmester még egy rögtönzött meccset is lejátszottak, ahol természetesen a gól sem maradhatott el.