Ahogy a zoldkomarom.hu-n is olvasható, a természetvédelemre és a környezettudatosságra való nevelés mellett a gyerekek betekintést nyerhettek az ősi mesterségek, így például a fazekasság világába is az ökotábor során. Ellátogattak a koppánymonostori vadászházba is, ahol a helyi vadásztársaság tagja, Czita Szilárd, izgalmas előadást tartott nekik.

Az ökotábor során sokat tanultak a gyerekek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: Facebook

Az erdei séták során a gyerekek felülhettek a magaslesre, és feltöltötték vízzel a vadászok által kihelyezett itatókat, hogy a nyári melegben enyhítsék az erdőlakók hőségérzetét.

A tábori foglalkozások erdőpedagógiai alapokra épültek, így a napközbeni játékok is az erdővel, a növény- és állatvilággal kapcsolatosak voltak. A fűszernövénykert nagy sikert aratott, és a terméseiből számos illatos kis ajándék készült.

A koppánymonostori ökotábor filozófiája szerint a természetvédelem fontossága a jövő generációi számára kiemelkedő jelentőséggel bír. Zsédenyiné Horváth Krisztina táborvezető elmondta, az emberi tevékenység, mint az iparosodás, mezőgazdaság, urbanizáció és erdőirtás, nagymértékben hozzájárul a természetes élőhelyek pusztulásához és az ökoszisztémák egyensúlyának megbomlásához.

A táborban azt is hangsúlyozták, a természetvédelem társadalmi szempontból is fontos. A természet közelsége javítja az emberek mentális és fizikai egészségét, elősegíti a rekreációt és a pihenést.