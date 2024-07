A tatabányai székhelyű Edutus Egyetemen gazdálkodási és menedzsment szakra alapképzésben, nappali tagozatra, állami finanszírozásban 339, míg kereskedelem és marketingre 325 ponttal lehetett bekerülni. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán Esztergomban alapképzésben, nappali tagozatra, állami finanszírozásban 248 pontot kellett elérni az óvodapedagógus szakra jelentkezőknek. A hivatal szerint egyébként a legfelkapottabb szakok továbbra is a gazdálkodástudományi képzések, azonban ebben az évben nőtt az érdeklődés az informatikai, a műszaki, a természettudományi, valamint a pedagógusképzések iránt is. Csütörtökön részletesen is beszámolunk a vármegyei intézmények ponthatárairól.