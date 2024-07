Hasznos tanácsokkal érkezett szerkesztőségünkbe Balpataki Laura felsőfokú gyógynövénytechnológus, akivel bőrápolásról és házi praktikákról beszélgettünk. Nyaralás előtt, alatt és után is fontos lépések következnek.

Nyaralási tippek Balpataki Laura, felsőfokú gyógynövénytechnológustól, aki a Kemma-podcast legutóbbi vendége volt

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Szerinte, mivel jóval több napfény éri bőrünket a nyári időszakban, óvatosságra int mindenkit, aki a napon tölti az időt és azt is, aki az árnyékban tartózkodik. Otthon is elkészíthető napvédő és bőrnyugtató krém is, de szúnyogcsípés ellen is van egy-két tuti recept. Az alternatív gyógymódok egyik tatabányai nagykövete elárulta portálunknak azt is, hogy nemcsak kívülről, hanem belülről is hasznos a figyelem: a sok vízfogyasztás mellett bátran használjunk különböző illóolajokat is. Érdemes meghallgatni a beszélgetést!