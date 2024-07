Békésen lakmározott a nutria család Tatán, az Interspar melletti víztározó partján. Bár a kis mesterséges tóban már egy csepp víz sincs, a rágcsálókat láthatóan ez egy picit sem zavarja. Ugyanis a hódpadkány néven is ismert állatok az elmúlt időszakban igazi látványosságok lettek a városban, sokan pedig etetik őket.

Tatán a kiszáradt víztárolónál egy szelíd nutria család él

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tatai Interspar mellett élő nutria család már annyira megszokta az emberek közelségét, hogy egy kicsit sem zavarta őket, hogy kamerák szegeződnek rájuk. Sőt! Még kis szimatoló orrukat is hozzá dugták a kamerához, hátha az is valami finom falatot rejt magában.

Cuki, de káros a nutria

Bár a kis víztározó a nagy hőségben teljesen kiszáradt, a nutriák így is bőségben élhetnek. Sokan hordanak nekik élelmet, amit pillanatok alatt befalnak a falánk rágcsálók. Sőt, a figyelmes rajongók még vizet is tettek ki nekik két kis tálban, így hűsölni és mosakodni is tudnak az állatok.

Lehet, hogy a hódpatkányok nagyon cukik, és a helyiek szívesen elnézik a kedves állatok ténykedéseit, ám a természetvédők már kevésbé örülnek a nutriák otthonválasztásának. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a nutria egy viszonylag szelíd, növényevő nagy testű rágcsáló, amiket a bundájuk miatt hoztak be egykor Európába, invazív fajként veszélyt jelentenek a honos élővilágra.

A hódpadkányokat rendszeresen etetik és még vizet is raktak ki nekik

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Normális esetben nem is kellene a környéken élniük. Azonban az elmúlt időszakban sajnos elszaporodtak a környező vizes élőhelyeken. A ferencmajori halastavaknál, és az Által-érben is megtalálhatóak, de az Öreg-tónál is láttak már példányt – magyarázta a természetvédelmi őr, aki szerint, ha nem etetnék a nutriákat, elköltöztek volna, miután kiszáradt a víztározó.

– Az, hogy a helyiek etetik, kedvez a családnak és a szaporodásuknak. Így nyugodtan a maradhatnak a kiszáradt otthonukban is. Egyébként tovább kellett volna költözniük valamelyik vízfolyás mentén. Tudomásunk szerint jelenleg egy család él a víztározónál, a szülők és tizenegy kölyök. Ha a kicsik megnőnek, ők tovább fognak költözni, a szülők pedig újabb családot alapítanak, újabb tucatnyi nutria kölyökkel – szögezte le a szakember, aki korábban arról beszélt a Kemma.hu-nak, hogy milyen komoly pusztítást tudnak okozni a nutriák az élővilágban, ha elszaporodnak.