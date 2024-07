A városról több évtizeddel a bányák bezárása után is elsőként a bányászat, illetve a labdarúgás ugrik be a legtöbb embernek. Vitathatatlan, hogy a nehézipari tevékenység és a sportsikerek révén Dorog beírta magát a történelembe. Ám láthattunk más települések életében is példákat arra, hogy ki lehet törni az ipar bűvöletéből és kemény munkával a turizmus területén is lehet maradandót alkotni.

Kilátóvá alakítják át a dorogi Kálvária dombon álló aknatornyot

A Reimann Bányászattörténeti Miniverzum létrehozása is ennek a folyamatnak a részét képezte Dorogon. A néhány éve átadott intézményhez hasonlóan az egykori Dorogi Homokvasút nyomvonalára megálmodott és a térséget behálózó, gyaloglásra, illetve kerékpározásra egyaránt alkalmas élményút is további látogatókat csalhat majd a jövőben a városba. Utóbbi egyébként nemcsak Dorog, hanem a környék számára is fellendülést hozhat. De talán a legnagyobb turisztikai attrakció a kálvária tetején lévő aknatorony kilátóvá alakítása lesz. Az önkormányzat legfrissebb tájékoztatása szerint a kivitelezési munkálatok előreláthatólag ősszel kezdődhetnek meg a munkaterületen.

Mint arról lapunk is beszámolt, Dorog korábban mintegy 207,2 millió forint támogatást nyert el a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében a Kálvária dombon 1981-ben létesített emlékmű, vagyis az aknatorony kilátóvá való átalakítására. Ezzel egy régi álom valósulhat meg, ráadásul új funkciót is kap a domb, amelyet egyébként eddig is sok kiránduló és sportoló keresett fel.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint úgy szeretnék megvalósítani a fejlesztést, hogy a torony szerkezetét minél nagyobb mértékben meg kívánják őrizni az utókornak, az átépítés során a felső szintet pedig kilátóterasszá alakítják át. Az MTI a projekt kapcsán megírta, hogy a torony meglévő – ünnepekkor, jeles napokon látható – fényei megmaradnak majd, de éjszakai használatra is alkalmas világítással is el fogják látni. Az aknatorony-kilátó egyébként a Miniverzum meglévő szolgáltatásait fogja kiegészíteni.