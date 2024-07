A vendéglátó intézmény és a partnerek jóvoltából több állomás is várta az érdeklődőket. Volt többek között kvíz, a gyermekek kirakóssal is játszhattak, de akár nyúlgát építésébe is be lehetett kapcsolódni. Akik összegyűjtötték a pecséteket az útlevelükbe, azok jutalomban részesülhettek. Ezen kívül átadták a Duna Művészeti Mestere alkotói pályázat díjait is.