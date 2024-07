Az agostyáni lovas idén is bizonyította, hogy a Nemzeti Vágta döntőjében a helye. Michl József, Tata polgármestere közösségi oldalán gratulált a lovasnak.

Az agostyáni Mátyás Edina (zöld felsőben) képviseli Tatát a nemzeti Vágta októberi döntőjén

Fotó: Beküldött

Az első Szemenyei Előfutam döntőjét vasárnap délután tartották, ahol a legkiválóbb amatőr versenyzőnek járó díjat a tatai lány érdemelte ki.

Újra a Nemzeti Vágta döntőjében

Mátyás Edina Daniella nevét már jól ismerik a lovassport szerelemesei, hiszen 2012-ben harmadikként végzett a rangos versenyen. És azóta is szinte minden évben izgulhattunk érte a döntőben. Edina a Kemma.hu-nak korábban elmondta, hogy 2008-ban kezdett el versenyezni.

– Tízéves koromban keveredtem be az agostyáni lovardába, ahol eleinte csak hetente néhányszor, később egyre többször megfordultam. Nem kellett másfél esztendő, és már minden napomat ott töltöttem. Iskola után, hétvégén és iskolai szünetekben is – mondta a 35 esztendős tata-agostyáni lány. Edina, miközben megtanult lovagolni, elsajátított minden mást is, amit a lovak körül tenni és tudni kell. Jónás Melinda edző nevelte az alapokra, tapasztalt és nyugodt lovakon. Később fiatal lovak belovaglásával is elkezdett foglalkozni, amely nehéz feladat, de sok mindenre megtanítja a lovast.

