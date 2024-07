Otthonról is elérhető lesz

A miniszter a konferencián elmondta, hogy a következő években a közigazgatás több területén is szélesítik a digitális tartalmakat és az online ügyintézés lehetőségeit. Többek között a sokszor évekig elnyúló földhivatali ügyintézés is megreformálódik és ezzel remélhetőleg felgyorsul. Szeptembertől pedig akár mobiltelefonnal is lekérhető lesz például az erkölcsi bizonyítvány is. A rendszert várhatóan a Pest vármegyei Kormányhivatalban fogják 2026-tól tesztelni, majd utána lesz elérhető az egész országban.