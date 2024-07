Állandó program a kézműves foglalkozás, melyet Konczné Erika vezet, de lehet társasjátékozni is. Mindemellett papírszínházzal, test- és arcfestéssel is készülnek idén a fiatalok számára. Július 4-én 50 perces interaktív pantomimjátékba vonta be a résztvevőket a Dvorák Patka Színház, a következő héten az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány munkatársai a Mini Logikalanddal ismertették meg a gyermekeket.

Most csütörtökön, az utolsó alkalmon a Csodabogarak Alapítvány a Mentsük meg a Földet! című környezetvédelmi játékát vitték a könyvtárba.