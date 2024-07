Vasárnap este véget ért minden idők legrosszabb futball-Európa-bajnoksága. Ez persze szigorúan magánvélemény, de tág ismeretségi körömben is sokan hasonlóan gondolják. Soha ennyi alacsony színvonalú, unalmas meccs nem volt még. Soha ennyi gól nélküli döntetlen nem született még. Soha ennyi öngólt nem rúgtak a csapatok. Soha ennyi VAR utáni meg nem adott gól nem borzolta a kedélyeket. Ehhez kapcsolódik, soha ennyi rossz játékvezető nem szerepelt még nagy tornán. Soroljam még? Soha ennyi taktikai döntetlen, sőt vereség nem árnyékolta be a játék tisztaságát. Ez utóbbinak sajnos a magyar válogatott is elszenvedője volt. És lehetne még folytatni.