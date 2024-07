Mint arról az oroszlany.hu is beszámolt, a projekt nem csak a roma hagyományok megőrzése és ápolása, hanem a sikeres integráció is. Éppen ezért a szervezők fontosnak tartották különböző szórakoztató, játékos, készségfejlesztő programokat szervezését is, melyekkel a gyermekeknek alig, vagy egyáltalán nincs lehetőségük találkozni.

Érkeztek animátorok, sőt az Ugri-Bugri légvár is garantálta a sikert. Többször villant a vaku a mesehősök mellett, és nem túlzás azt állítani, hogy sok gyermeknek életre szóló élményt szereztek a szervezők.