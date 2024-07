Újabb elismerést zsebelt be a tatai Platán. Nem elég, hogy júniusban a Dining Guide étteremkalauz 2023 után ismét az ország legjobbjának választotta a Gourmet Éttermüket, (az ötödik legjobb pedig az esztergomi 42 Restaurant lett), de még az udvarháza is kapott Michelin-ajánlást. Ez azt jelenti, hogy a Platán Udvarházat már mint szálláshelyet is ajánlja a Michelin Guide étteremkalauz, a későbbiekben pedig akár Michelin-kulcsot is adhat nekik. Az elismerés egyébként új, áprilisban jelentették be, hogy így ismerik majd el a kiemelkedő szolgáltatókat.

A várárokban spa is várja a Platán Udvarházba érkezőket, odafent pedig dupla Michelin-csillagos konyha

Forrás: Platán Gourmet Étterem/Facebook

Mint azt a Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelte, kulcsot csak azok a szállodák kaphatnak, amelyek előtte már kaptak Michelin Guide-ajánlást. Jelenleg a gasztro- és immáron szálláshelykalauz világszerte több mint 5000 olyan szállodát ajánl, amelyek építészeti megoldásaikat, szolgáltatásaikat és karakterüket tekintve is kiemelkednek a piaci kínálatból. Júniusban négy magyar szálló, köztük a Platán kapta meg az ajánlást, így összesen 25-re nőtt a számuk. Közülük tízben pedig Michelin-csillagos étterem is működik. Ezek közül az egyik (és az egyetlen kétcsillagos) vidéki az Öreg-tó partján álló komplexum. Hogy kap-e és hogy mikor Kulcsot a Pesti István séf nevével jellemzett hely, nem tudni: a szálláshelyek minősítését az éttermekhez hasonlóan titokban végzik a gasztrokalauz ellenőrei.