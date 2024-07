Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki beleszeret ebbe a tatai luxuslakásba. Ha van 125 milliód, akkor már költözhetsz is. Az ingatlanbazar.hu kínálatát böngésztük, kíváncsiak voltunk, milyen árban lehet eladó lakást találni Tatán, ekkor bukkantunk erre az ingatlanra. Mutatjuk is fotókon, hogy mit kínál ennyi pénzért ez a tatai luxuslakás 95 négyzetméterbe sűrítve.

Tatai luxuslakás vár új gazdára, most te is megveheted 125 millióért

Forrás: ingatlanbazar.hu

Praktikus elrendezés a tatai luxuslakásban

A lakásról érdemes tudni, hogy néhány percre található az Öreg-tó partjától és a Kossuth tértől is. 2023-ban esett át egy teljeskörű felújításon ez a nappalival és három szobával rendelkező lakás. A földszinti ingatlan különlegessége, hogy kertkapcsolattal is rendelkezik. Mint a hirdetésben is szerepel, a luxuslakás elrendezése nagyon praktikus. Az amerikai konyhás nappalin kívül három hálószobával ,(két szobából terasz kijárhatósággal)2 tágas fürdőszobával ,gardróbbal és két terembeállóval rendelkezik. Az amerikai konyhás nappaliba beépített konyhabútor és a beépített gépek (kerámialapos főzőlap, sütő, és beépített hűtő) kerültek és minden helyiség igényes bútorokkal berendezett, melyet a meghirdetett vételár tartalmazza. A nappaliból egy 25 négyzetméteres terasz nyílik. De beszéljenek inkább a képek.