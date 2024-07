A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága Dunaalmáson „bukkant” a fertőzött állományra. És a méhcsaládok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló rendelet alapján járt el. A „lezárt”, öt kilométeres sugarú körbe beletartozik Dunaszentmiklós, Neszmély, Szomód, de még Almásfüzitő is.

Nagy veszély fenyegetheti a méheket

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

– A községi zárlat alatt álló területekről méhcsaládokat, továbbá a méhállományokkal érintkezésbe kerülő eszközöket az adott körzetből kiszállítani tilos – ezt már Simonné Venter Éva ismert méhésztől, a vármegyei Turul Méhész Egyesület vezetőjétől tudtuk meg.

A méhek fertőzéséről

A gyakorló szakember azt is elmondta, a fertőzést okozó baktérium spórával szaporodik, és gyógyíthatatlan a betegség. A méhek fiasítása, „költése” idején támadó legpusztítóbb fertőzésről van szó. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján a méhészek naprakészen tájékozódhatnak, hogy hol van zárlat. Fontos megjegyezni, hogy e méhbetegség az emberre teljesen veszélytelen.

– Hazánkban a jogszabály nem teszi lehetővé ennek a betegségnek a kezelését, a szakhatóság éppen ezért rendel el minden ilyen esetben zárlatot – emelte ki Simonné Venter Éva. – Vannak olyan országok, ahol a beteg állományt antibiotikummal gyógyítják, ez azonban nálunk nem engedélyezett. Ezért a fertőzött méhcsaládokat meg kell semmisíteni. Ezen túl, még hatvan napig megfigyelés alatt tartják a „többi” méhet is, mintegy kontrollként, hogy azok nem hordozzák-e magukon a fertőzés jegyeit.

Amennyiben el kell pusztítani az állományt vagy az állomány egy részét, akkor a magyar állam kártalanítja a méhészeket. Ám csak abban az esetben, ha még nem lelhető fel a kaptárokban, az úgynevezett pörk.

– A pörk akkor jelenik meg, ha meglehetősen előrehaladott a betegség, azaz a beteg álca már be is szárad – hangsúlyozta beszélgetőpartnerünk. – A későn felfedezett fertőzés ugyanis a méhész felelőssége, amiért viszont már nem vállal anyagi garanciát a kormányzat. Egyébként is a méhészeknél háromhetente kötelező egészségügyi vizsgálatot szükséges tartani.