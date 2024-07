Szücsné végre hajlandó egyeztetni

Úgy tudjuk, a polgármester július 8-ra egyeztető fórumot hívott össze, amelyen a frakcióvezetők javaslatait is meghallgatja a költségvetés módosításáról. Korábban ezt nem tette meg. Az előterjesztésben írtak szerint felállított egy sorrendet a megvonni kívánt szervezetekről és intézményekről, kész tények elé állítva a képviselőket. Most, hogy mindezt a legutóbbi testületin elutasították, már hajlandó egyeztetni velük. A részletekről, vagyis arról, hogy ki és hogyan képzeli el a változtatást, bővebben is beszámolunk későbbi cikkünkben.