A héten megnyitotta kapuit Kisbér teljesen megújult Alma Patikája. Az újranyitásra ígéreteknek megfelelően, modern, 21. századi környezetben került sor. A patika a megszokott magas szakmai színvonalat és kedvességet kínálja, azonban immár egy korszerű, kényelmes és jól felszerelt helyszínen várja régi és új vásárlóit.

A megújult patika, már fogadja a vásárlókat

Forrás: Kisbér Alma Patika/Facebook



Az újonnan kialakított tér nemcsak esztétikailag, hanem funkcionálisan is a legmodernebb elvárásoknak megfelelően lett kialakítva. A polcok feltöltése még folyamatban van, de a patika már most is teljes szolgáltatási palettával áll a betegek és vásárlók rendelkezésére. Az új környezet célja, hogy még kellemesebbé és hatékonyabbá tegye a vásárlási és egészségügyi tanácsadási élményt.