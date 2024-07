Kedden az esztergomi Széchenyi téren tartottak sajtótájékoztatót az évről évre egyre népszerűbb rendezvénnyel kapcsolatban, ahol már javában zajlanak az előkészületek. Épül a színpad, mindenki azon dolgozik, hogy csütörtökre minden a helyére kerüljön, akkor tartják meg ugyanis az MCC Feszt megnyitóját.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója szerint tartalmas kikapcsolódást nyújt az idei MCC Feszt.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere a jelenlévők köszöntése után felidézte, hogy a tavalyi fesztiválon mintegy 47 ezren vettek részt és tapasztalják azt is, hogy a fesztiválozók közül többen később visszatérnek és turistaként felfedezik a várost. Említette, hogy a tavalyi év első felében 119 ezer vendégéjszakát regisztráltak Esztergomban, idén ugyanabban az időszakban 10 ezerrel haladták meg ezt a számot. Köszönetet mondott a szervezőknek, hogy évekkel ezelőtt Esztergomban rendezték meg az első fesztivált, melynek neve mára egybeforrt a várossal.

Szalai Zoltán, az MCC Fesztet szervező Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója elmondta: a rendezvényt azzal a céllal hozták létre, hogy a tehetséggondozó intézmény diákjainak, barátainak kikapcsolódási, találkozási lehetőséget nyújtsanak és az első évben 10 ezer fő körüli résztvevőre számítottak. Bíznak benne, hogy idén legalább ugyanannyian eljönnek a fesztiválra, mint a tavalyi évben.

Épül a színpad a Széchenyi téren.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Szalai Zoltán elárulta, hogy idén is erős lesz a zenei felhozatal, fellép Ákos, a Tankcsapda, Majka, a Neoton Família, a ValMar, a Halott Pénz, lényegében minden generáció számára készülnek koncertekkel. Neves hazai és külföldi szakemberek is részt vesznek az MCC Feszten, itt lesz például Peter Frankopan az Oxfordi Egyetem történelem professzora, brit bestseller történész és visszatér Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár is, aki csütörtökön egy angol nyelvű, az idei európai parlamenti választás eredményeit elemző beszélgetésbe kapcsolódik be. Sőt, lesz olyan szakmai program is, melyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fejti majd ki a véleményét a külpolitikai kihívások kapcsán. A főigazgató arra kérte az érdeklődőket, hogy látogassanak el Esztergomba és egészen szombat estig maradjanak is kapcsolódjanak ki a fesztiválon.