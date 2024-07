Végül, Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója tartott egy igen tartalmas előadást. Elöljáróban elmondta, hogy a cég az önkormányzattal közösen 2022-ben pályázott a csaknem 10 hektárnyi zöldterület fejlesztésére, szem előtt tartva a terület hőháztartási egyenlegét és a biológiai aktivitásértékét.

Popovics György, a Komárom-Esztergom vármegyei közgyűlés elnöke szerint Oroszlány dinamikusan fejlődő és egyre élhetőbb település

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Mint megtudtuk, a fejlesztés során új játszóeszközökkel bővül a Brunszvik Óvodával szemközti játszótér, ahol az árnyékolás mellett ivókút is épül, valamint kerékpártárolókat és pingpong asztalt is telepítenek majd a szakemberek. A tervek szerint több mint 4800 növényt ültetnek majd, füvesítenek és esőkert is lesz.