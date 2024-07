Mint arról korábban beszámoltunk, a tatabányai 4x4-esek egy ideje új autóra is gyűjtöttek, hiszen a 45 éves kocsijuk szolgálati ideje lejárt. Szorított az idő, így a terepjárósok a mi segítségünket is kérték, hogy összegyűljön a pénz az álomautóra. Az összefogás szerencsére sikeres volt, összegyűlt a pénz, s az álomautó már a birtokukban van. A Gizi névre keresztelt autót azóta meg is szentelték, így már bármikor bevethető, ha Tatabányán, Szárligeten, vagy éppen Vértesszőlősön élőknek lenne nagy szükségük az önkéntesek segítségére.