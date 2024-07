Jövőre kezdődhet az M1 bővítése

A magyarepitok.hu a napokban számolt be arról, hogy az MKIF Zrt. a gyorsforgalmi utakon zajló szintrehozási munkálatok befejezését követően kezd neki hazai sztrádák bővítésének. Az M1-es autópálya esetében 2025 szeptemberében kezdődnek a munkálatok. Az első ütem az M0-s és az Ács térségében lévő Concó pihenőhely közötti szakaszt érinti, vagyis elsőként ezen a részen végzik el a bővítést. A cikk szerint kétszer három sávon közlekedhetünk majd ezen a szakaszon, plusz egy-egy intelligens leállósáv (ITS) is létesül, amit különleges esetekben kinyitnak a forgalom előtt. A munkának várhatóan a 3.-4. évében elindul az M7-es bővítése, valamint a M200-as autót építése is megindul Komáromtól Székesfehérvár irányába.