Sokat hallottam már a tardosi híres ínyencségről, a loksáról, de eddig még sosem volt alkalmam megkóstolni. Így örömmel fogadtam a Tardosi Szlovák Önkormányzat meghívását a tardosi búcsúra, ahol loksa sütést szerveztek. Annyit előre is elárulhatok, hogy a szemerkélő eső ellenére is megérti kilátogatni Tardosra. de nézzük meg, hogy mi is a helyiek hagyományos étele.

Rendek Erika előző este megfőzte a már a 10 kilogramm krumplit, így már csak be kellett gyúrni a liszttel, a tojással, a sóval és a zsírral a loksa tésztát

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A szemerkélő eső elől menedéket adó tető alatt már javában gyúrták a loksát az asszonyok, mire megérkeztünk. Mint megtudtuk, hogy az első adagot már kisütötték, amiből már csak pár darab kóstoló maradt.

Így készül a loksa

Rendek Erika, a Tardosi Szlovák Önkormányzat leendő képviselője vállalta magára a feladatot, hogy elkészíti a loksa alapanyagát, a főt krumplit. Ez adta az alapját a búcsúban megsütött hagyományos tardosi ételnek.

– Tíz kilogramm főzni való krumplit előző este megpucoltam, megfőztem, majd összenyomtam. Talán ez a legmacerásabb, és leghosszabb része a loksa készítésének. Ezért szoktam előre elkészíteni a krumplit, hogy másnap minél hamarabb frissen tállahassam – magyarázta Erika, aki közben már mérte is a lisztet a krumplihoz.

A tardosi hagyományos ételnek az a különlegessége, hogy megtöltik pároltkáposztával és lekvárral

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Igazából a loksa alapja egy hagyományos krumplispogácsa tészta. Arányaiban pedig egy kilogramm főttkrumplihoz fél kilogramm lisztet, egy egész tojást, kis sót és két evőkanál zsírt teszünk. Ezt az egészet pedig jó alaposan összegyúrjuk – mutatta Erika. A csavar azonban csak ezután jön. A hagyományos tardosi ételt ugyanis az asszonyok továbbfejlesztették. Ugyanis a tésztát megtöltik pároltkáposztával és különböző főzésálló lekvárral, ami különlegessé és ízletesebbé teszi.

– Nem pogácsákat szaggatunk a tésztából, hanem vékonyra kinyújtjuk, amiből nagyobb karikákat szaggatunk. Ehhez nekünk a tejfölösdobozok váltak be, amiknek elég nagy a szája – tette hozzá Erika. Az asszonyok annak is örülnek, hogy sok fiatal nem csak eszi, hanem készíti is a loksát. A búcsún is volt gyerek, aki kötényt kötött és beállt nyújtani, szaggatni a tésztát. A kis Miri szerint az íze is finomabb, ha segít elkészíteni.