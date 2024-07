Mindössze hétéves volt, amikor egy amerikai ötlettől vezérelve kihelyezte sámliját oroszlányi házuk elé és frissítőt kezdett árulni a kánikulában. Benike akciója elég hamar népszerű lett, hogy a forró nyári napokon egy pohár limonádét kínál, most már a tatabányaiaknak is.

Limonádé kapható a tatabányai bolhapiacon

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

A limonádés Benike célja az ismertség volt. Szeretett volna minél több vásárlóval megismerkedni és a tőle telhető módon, egy pohár frissítővel segíteni rajtuk a forró nyári napokon. Persze, az sem volt mellékes, hogy nagy álma is valóra váljon és eljusson a magyar tengerhez, a Balatonhoz. Ez is teljesült. Aztán – meséli büszkén – szeretett volna vásárolni magának egy kisautót, matchboxot, mára az is megvalósult. Munkaruhája is az eladott limonádékból lett. Most focilabda az álma. Erre gyűjt.

– Víz kell hozzá. Kis cukor, citrom, lime és menta – sorolta Benike csillogó szemekkel a frissítő hozzávalóit, majd gyors kiegészítés következett. – Sok-sok jég kell még hozzá, hogy a frissítő tényleg frissítő legyen – mondta.