Facebook-oldalunkon arra volt kiváncsiak a minap, hogy mi kell a tökéletes lecsóba, hiszen ahány ház, annyi szokás. Paradicsom, paprika, hagyma és zsír. No, meg egy kis só. Eddig még minden olvasó egyetértett a lecsó összetevőiben. A sűrűje azonban csak ezután jön... cikkünk végén pedig videó, hogy hogyan készül a bográcsos lecsó.

Lecsó recepteket kérdeztünk olvasóinktól, rengeteg komment érkezett

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A többség tojással és kolbásszal kiegészítve tálalja a lecsót, de sokan írtak nokedlit és tarhonyát is, ami remek kísérő lehet. Aztán jöttek a gasztronómiai forradalmárok is, akik az egészség jegyében további zöldségekkel egészítették ki asz alapokat. Cukkini és padlizsán szerepel a felsorolásban, aztán jönnek sommásabb vélemények is.