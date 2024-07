– Füstölt formában is keresik, de inkább a lecsókolbász és a virsli fogy ha lecsóról van szó. Nagyon keveset adunk el belőle, mert 35 fokban alig visznek húst az emberek – nyilatkozta Kardos György hentes, aki a jövőhéten tervez nagyobb szállítmánnyal. Akkor, amikor már 5-8 fokot esik a hőmérséklet. Pedig a klíma biztosította hűs vásárcsarnokban árulja portékáit, persze húst nem is lehetne másutt ilyen hőségben. Hozzátette: az 1500-2000 forintos lecsóár akár 3000 forintra is nőhet, ha hússal is számolunk a négyfős családi ebédhez.