Liszt, víz, só, cukor, élesztő és zsír. Ezek a lángos összetevői. Vagyis mégsem. Mindenkinek van egy tuti receptje amitől ropogósabb, könnyebb, vagy éppen puhább lesz a magyarok kedvence.

Egy nap több száz lángos is elfogy a dunaalmási sütődében

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Olvasóinkat nemrég arról kérdeztük, hogy szerintük Komárom-Esztergomban hol lehet kapni a legfinomabb lángost. Legtöbben a dunaalmási lángosra voksoltak. Legutóbb már meglátogattuk a helyet. Most pedig videót nekik hoztuk, amiből kiderül, hogy miért is más a Duna-parti finomság, és egy kicsit a vendéglátóhely történetét is felfedezzük.