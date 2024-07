A program csütörtökön Henter Ambrus, azaz Ambroo One Man Band koncertjével kezdődött, melynek utolsó dalára Horváth Misi nemzetközileg is elismert lábatlani szájharmonika-művész is színpadra lépett. Mint megtudtuk, a duó nem most először állt össze, Henter Ambrus szerint „vannak közös projektjeik, mind a ketten szeretnek zenélni, ez az életük, így megtalálták egymást, összehozta őket a sors”.

Henter Ambrus és Horváth Misi a Lábatlani Blues Fesztivál nyitónapján.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A blues család második fellépőjének, a Musical Trips Trionak is oszlopos tagja Horváth Misi, aki Juhász Anikóval (gitár) és Kresz Szandrával (ének) együtt adtak elő blues dalokat, modernebb átdolgozásokat, az együttest Juhász Gábor jazzgitárossal egészült ki. A háromnapos rendezvény alatt számos további közismert és népszerű előadó is fellépett, mint például Redbreast Wilson, vagy a Mini Art-űr is.

Fotókiállítással is emlékeztek Török Ádámra.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A Lábatlani Blues Fesztivált színesítette kézműves vásár, Török Ádámról életét felelevenítő fotókiállítás, de megcsodálhattuk többek között Székely Árpád gitárjait is. A koncertek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósultak meg, a rendezvény ötletgazdája, fő rendezője az önkormányzattal együttműködve Horváth Misi.