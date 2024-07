Vizi Bence trénertől megtudtuk, a kutyás tábor első napja az ismerkedésről szólt, majd a kutyák kialakulásának történetéről hallottak. Később a kutyafajtákról és jellemző tulajdonságaikról tanultak, végül az ebek testbeszédéről is szó esett. Arra is választ kaphattak a nap során, milyen emberhez milyen kutya illik. Végül Kiss László bűvész látogatott el hozzájuk, aki látványos előadással szórakoztatta a fiatalokat.

A kutyás táborba Csoda, a vakvezető tanonc is ellátogatott

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Kedden a Rex Komáromi Állatvédő Egyesülethez látogattak el, ahol a gyerekek kipróbálták, milyen menhelyes gondozónak lenni. Segítettek kennelt takarítani, vizet hordtak a kutyusoknak, majd játszottak is velük. Délután a kutyatámadások elkerüléséről esett szó, majd Zazuval és Picassóval gyakorolták a kézmegvezetéssel történő tanítás alapjait.

Kutyás sportokat is kipróbálhattak

A harmadik nap kutyás atlétika és őrző-védő bemutatót láthattak, majd megtanulták, hogy lehet a kutyákkal SUP-ra pattanni. Csütörtökön a gyerekek magukkal hozhatták saját kutyájukat is. Megtanulták, hogy lehet összeszoktatni egymással a kutyákat, majd kutyafuttatóban játszhattak egymással az ebek. Megfigyelték, hogyan kommunikálnak egymással a kutyák, hogy alakul ki közöttük a rangsor. Engedelmességi feladatokat is végeztek, ismerkedtek az agilityvel és a távolugrással. Később falkatúrára indultak, ahol úszni tanították a kutyákat, illetve Vizi Bence és Kovács Klaudia felhívta a figyelmet arra, miként lehet elkerülni, hogy az állatunk hőgutát kapjon.

Az utolsó napon játékos tudásfelmérés keretében derült ki, mi mindent jegyeztek meg a táborozók a hét során tanultakból, illetve arról is beszámolhattak, mi volt a kedvenc programjuk. Meglepetésvendég is érkezett hozzájuk Gazsó Krisztina személyében, aki Csodával látogatott el hozzájuk. Csoda vakvezető kutyának tanul, a gyerekek pedig sok érdekességet hallhattak a segítőkutyákról és képzésükről. Megtanulták, hogyan segítsenek látássérülteknek, illetve kendővel letakart szemmel. Csoda segítségével is közlekedhettek, aki ügyesen kerülgette az akadályokat és örömmel fogadta a simogatást, a dicséretet és jutalomfalatokat is.