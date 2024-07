Kutyapanzió és kutyanapközi

Nem csak kutyapanziók léteznek, hanem kutyanapközik is. Akármelyiket is vesszük igénybe, az ellátásnak vannak állategészségügyi feltételei – főként az, hogy az állatnak ne legyen olyan betegsége, amelyet nem tudnak ellátni, továbbá az, hogy rendelkezzen veszettség elleni oltással, de kérhetnek kombinált oltást, és kennelköhögés elleni vakcinát, valamint folyamatos féregtelenítést is. Valahol a kutya átvételekor kérnek kullancs- és bolhairtó szert is. Az interneten keresgélve – kutyapanziókon és a kutyanapköziken túl – találkozhatunk más kisállatok, például macskák, nyulak részére nyújtott szállásszolgáltatással is. Rájuk nyilván a fajuk számára előírt állategészségügyi elvárások irányadók.