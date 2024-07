– Különleges ízek közül még egyet sem kóstoltam, most itt a remek alkalom! – kiált fel Róbert, aki némi megfontolás után most „csak” hatféle ízt választ. No, de nem akármilyenek ezek! A fagylaltszedő kanál először a chilis babba merült el, aztán kért egy gombóc lecsót, lefojtotta nokedlival, és egy pohár, jobban mondva gombóc citromos sörrel. Ezután evett egy kis fasírtot, végül pedig vaníliát, amire alig ismert rá, ennyi szokatlan fagylaltíz után.

Imádják a vendégek az új ízeket, akár hideg ebédnek is felérhet például egy gombóc lecsó

Arra kértük, hogy ötös skálán pontozza a sós édességeket. A chilis bab és a lecsó kapott Zrínyi Róberttől maximális pontot, a többi három és négy pont között mozgott. Akár ebédnek is felért a hűsítő nyalánkság, és egy ígérettel vett érzékeny búcsút a bánhidai cukrászdától:

– Délután visszajövök egy repetáért, és akkor megkóstolom a szalonnás tojásrántottát és a kapros juhtúróst. Megsúgja, volt olyan hónap is, hogy 150 ezer forintot hagyott a fagyizóban.

Zrínyi Róbert, az egyik törzsvendég a kedvünkért díjazta az ételeket, vagyis a fagylaltokat

– A vendégek zöme szereti az új ízeket. Akik meg nem, azok kóstolás után jönnek csak rá, kár volt ellenkezni – ezt már Reinhardt Róbert tulajdonos nyilatkozta portálunknak. Két héttel ezelőtt, július 12-én kezdődött az őrület, vagyis a gondolat, mi lenne, ha megpróbálkozna valami újdonsággal. A gondolatot tettek követték és áldoztak a gasztronómia oltárán: elkészült a sör és a tócsi ízű fagylalt, azóta az ízek garmadája várja a vendégeket. Szinte nem telik el nap anélkül, hogy legalább 3 új íz ne kerülne a három literes tégelyekbe. A kereslet pedig megvan rá.

A vendégek szeretik az extrém ízeket. Képünkön is jól látszik, hogy a tégelyek már kora délutánra fogyóban vannak

Különleges fagyik: chilis bab pihen, rántott sajt készül

– Sós ízek, de azért édesek. Tizenhárom százalékuk cukor. A recept titka az, hogy az eredeti étel is belekerül a fagyiba, innentől pedig csak a képzelet szab határt – mondta a gasztroforradalmár tulajdonos, aki egyben az új ízek kitalálója, sőt elkészítője is. Elárulta, kedvenc étele a rántott sajt és hamarosan ezzel az ízzel is találkozhatnak majd a vásárlók. Persze, gombócok formájában...