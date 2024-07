Kötelező biztosítás: szükség volt erre?

Az elektromos rollerek tömeges elterjedése nagy fejtörést okozott a döntéshozóknak, hiszen ezzel kapcsolatban sokáig nem volt egységes, EU-s szabályozás. Azonban mivel motor által meghajtott, gyakran óránként 25 kilométeres vagy nagyobb sebességre képes járművekről van szó, valamint Európa-szerte és hazánkban is egyre magasabb az e-rollerrel történő károkozások száma, egyre sürgetőbb volt a közbelépés. Végül egy EU-s direktíva zárta le a kérdést, amely alapján minden tagállamban, így hazánkban is be kell vezetni egyes elektromos rollerek kötelező biztosítását. Az e-rollerekkel történt károkozásért, legyen szó anyagi kárról vagy személyi sérülésről, eddig a jármű tulajdonosa tartozott felelősséggel – a kötelező biztosítással rendelkező rollerek esetén ezentúl a károkozó biztosítása fogja fedezni a kapcsolódó összeget, ezért ez a változás az ő érdeküket is szolgálja.