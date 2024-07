A felvidéki partnertelepülésről érkeztek focisták, dalkörösök és meglepetésvendégként egy motoros csapat is. Mint mondta, sajnos a hivatali delegáció nélkül kell ünnepelniük, a napokban történt pusztító vihar okozta kármentesítés miatt otthon nagyobb szükség volt szakértő munkájukra. Az előbb felsoroltakon kívül érkeztek még Steffenbergből, de Rising Károlyné Várgesztes-, Igó István Vértessomló polgármestere, valamint dr. Lendvai Balázs az oroszlányi járási hivatal vezető-helyettese is részt vett a hivatalos koccintáson.

Beke László polgármester szerint történelmet írtak a hétvégén Környén, még sosem volt ilyen forró a hangulat

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Az év legnagyobb ünnepe ez itt helyben – kezdte beszédét Beke László. Hozzátette, ezért mindent megtesz ő és csapata annak érdekében, hogy az ide érkező vendégek azt tudják mondani, Környe egy szép és rendben tartott, fejlődő település. – Nagyon köszönöm minden munkatársamnak, az önkormányzati dolgozóknak, az egyesületi tagoknak és a környei lakosoknak is, akik mind-mind azon dolgoztak, hogy az idén is a legszebb arcunkat tudjuk megmutatni – zárta szavait a településvezető majd magasba emelte a poharát és az ünnepélyes koccintással hivatalosan is megnyitotta az idei fesztivált.