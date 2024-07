Jazzkoncert a Duna-parton

Július 27-én, ezen a hétvégén szombaton jó hangulatú koncertre várják az érdeklődőket Esztergomban. A Kis-Duna sétányon található Strandbüfében ugyanis a Jazzformers nevű formáció ad majd előadást, akik vallják, hogy átformálják a jazzt, stílusosan, elegánsan. Ne maradj le a alkalomról, amiről bővebben az esemény Facebook-oldalán lehet informálódni.

Jubileumi koncert Tatabányán

Július 27-én, szombaton délelőtt 10:30-tól Tatabányán, a Megyeháza téren egész napos koncertsorozattal jelentkezik Tatabánya Város Fúvószenekara az 50 éves jubileumuk alkalmával. A nap során fellép majd a Pengő&Bongó gyerekzenekar, a Gerje-Party Fúvósegylet, az Oroszlányi Bányász Fesztivál Fúvószenekar, a Sárvári Koncertfúvós Zenekar, Komárom Város Egressy Fúvószenekara és persze Tatabánya Város Fúvószenekara is. Ezt követően pedig utcabálra is sor kerül. A rendezvény ingyenesen látogatható, részletek a Facebookon.

Pihentető Hangfürdőzés

Pihentető Hangfürdőre invitálnak mindenkit július 28-án, vasárnap a tatai tópartra, közvetlen közelében gyönyörű helyszínen a Malom és Kacsában. Mint ahogyan azt az esemény oldalán írják: A hangokon és rezgéseken keresztül az elme meditatív és ellazult állapotba kerül. Ez mentális, érzelmi és fizikai szinten is gyógyulást hozhat. Arra törekszünk, hogy olyan mély hangfürdő élményt teremtsünk, amely a harmonikus rezonancia, a nyugalom és a belső egyensúly világába burkolja vendégeinket. A hanggyógyítás, egy meditatív gyakorlat, általában biztonságos a legtöbb ember számára. Valójában könnyebben hozzáférhető, mint más meditációs módszerek, mivel nem igényel szigorú fegyelmet vagy hosszú tanulási folyamatot; csak oda kell figyelni. Ez alapvetően egy terápiás és meditatív élmény, amelyben a különböző hangszerek, például tibeti hangtálak, gitár, hangdrum, harmonium, furulya és ének által keltett hangokban és rezgésekben fürödhet a vendég. Ezeken a hangokon és rezgéseken keresztül az elme meditatív és ellazult állapotba kerül.

Kisvonatos városnézés

Komáromi kisvonatos városnézés élő idegenvezetéssel lesz e hétvégén, szombaton délelőtt. Ismerd meg híres Komárom erődrendszerét egy kisvonatos városnézés során, ahol idegenvezetőnk elmeséli a legérdekesebb történeteket a város történelméről. Fedezd fel, miért mondják Komáromról, hogy két ország egy város. Megmutatjuk Észak-Komárom (Sk) híres építményeit, például az Öregvárat, amelynek Klapka György volt a fővezére, valamint az erődrendszer fiatalabb tagjait is. A magyar oldalon a Monostori erődben a ’48-as hadtörténeti kiállítás tekinthető meg, a Csillagerődben pedig a Szépművészeti Múzeum szobor kiállítását csodálhatod meg, amely a görög időktől egészen a reneszánsz korig terjed. Az Igmándi erődben a Brigetio kori leletanyagokból álló kiállítás várja a látogatókat. Részletek a Facebookon.

Kajaktúra a Dunán

Július 28-án, vasárnap 10:00 órától Esztergom szénrakodó-Dömös Kajaktúrára kerül sor a Palkovics Padtól. A szervezők elmondása szerint ez lesz a Dunakanyar túrák második, legészakibb állomása. Minden évben végigjárjuk a Dunakanyart, akár többször is. Hogy Miért? Mert kajakból a legszebb a Dunakanyar és itt a legtöbb a látnivaló. A tavasz színei: minden fa és borkor zöldell, kiskacsák nyüzsögnek a part mentén, szürke gém les ránk a fákról. Alacsonyabb vízállás esetén a zátonyok csalogatnak kiszállásra, esetleg a víz már egy lábáztatást, mártózást is megérdemel. Nyáron persze fürdünk is.

Ilyenkor már rengeteg a madár, kikeltek a kacsák, kis szárcsák, a sirályok tömegei uralják a zátonyokat. További információk a Facebookon.

Barátság Világnapja a tatai Eserházy-kastélyban

„Barátaink nélkül mit is érne az életünk⁉️ Hallottál már a Barátság Világnapjáról? Július 28-án a tatai Esterházy-kastélyban izgalmas programokkal készülünk ez alkalomból! Ünnepeld méltón a Barátság Világnapját! Hozd el a barátodat vasárnap a kastélyba, ahol a tárlatvezetés alkalmával a cselédlépcsőt, a toronyszobát, és még a kiskastélyt is megnézhetitek!” – áll az izgalmasnak ígérkező program leírásában, amelyről minden fontosabb információt megtaláltok a Facebookon.