Dobos Attila több mint két éve hosszú betegség után hunyt el 2022. január 4-én. A zeneszerző nevéhez olyan slágerek fűződnek, mint az Isten véled édes Piroskám, a Kövek a vízparton, vagy a Rózsák illata. Aktív éveiben olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Aradszky László, Korda György és volt felesége, Mary Zsuzsi.

Dobos Attila és Erzsó

Forrás: Bors / Tv2

Dobos Attila menyasszonya, Hatvaniné Erzsó igyekszik szerelme emlékét életben tartani, így korábban még egy közös albumot és készített. Pár éve viszont egy komoly projektbe is belevágta a fejszéjét, ami úgy tűnik, hamarosan befejeződik.

– Sajnos nehezen haladok most a könyvvel, korábban a betegségem is sokat lassított a munkán, de már csak a halálát kell megírnom. Voltam a kiadónál is, mert több mint száz oldal már készen van, de körülbelül 150-re számítok. Attila egyik régi barátja korábban átküldött nekem egy videót, ahol még ő is rajta van. Nagyon jó volt viszont látni! Szeretném még ezt is megosztani az emberekkel – mesélte Erzsó a Bors érdeklődésére.

A legendás zenész születésnapjának évfordulóján a Ripost kilátogatott a budapesti a Farkasréti temetőben, azonban a tavalyi megdöbbentő kép helyett egy sokkal rendezettebb sír fogadta munkatársukat. Korábban ugyanis valamiért sajnos a zenész nyughelye megsüllyedt. Idén a sírnál járva Dobos Attila egykori szerelmével találkoztak, aki éppen a legendás zeneszerző sírját rendezgette.

– Sajnos tavaly november óta nem jártam kint az én Drágám sírjánál, mert az egészségügyi állapotom sem engedte meg, sokat betegeskedtem. De, amikor kiértem már nagyon gazos volt, a korábbi megsüllyedt részt is én töltöttem fel. Mindig hozok kapát, ásót, de olyan mintha szélmalom harcot vívnék – árulta el akkor Erzsó, aki sajnos azóta nem tudott kimenni szerelméhez.

Májusban a Bors arról is írt, hogy Erzsó egy komoly elhatározásra szánta el magát, mert szeretne a komáromi temetőben egy jelképes emlék nyughelyet emeltetni Dobos Attilának.

– Már el is képzeltem, és lerajzoltuk nagy vonalakban, hogyan szeretném, ha kinézne. Persze, az én Drágám kedvenc hangszere, a zongora is komoly szerepet kap majd. Ha sikerül megvalósítani ezt az álmomat, akkor a sírkövön már úgy fog szerepelni, hogy Dr. Dobos Attila, és én is ott leszek, mint Erzsó. Nem szeretnék már az egykori férjezett nevemmel mellette lenni – mondta a könnyeivel küszködve Erzsó, aki hozzátette azt is, hogy már utánanézett a dolgoknak, de sajnos nagyon nagy összeg egy ilyen projekt.