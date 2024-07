A tervet támogatták a tábor résztvevői. A kiállítások rendszeres látogatói már nem lepődnek meg azon, ha alkalmanként ruhacsipeszeken lógnak a képek egy-egy kiállítóterem falán. Más gondolat szerint a keretezéssel a kiállító megtiszteli alkotását, a galériát, a látogatókat. A hagyományos megoldásnak sokszínű szakirodalma van. A gondolatok között szerepel például, hogy a jól megválasztott keret kiemeli a festmény, a grafika szépségét, az alkotást beleilleszti abba a közegbe, ahol látható. A szakemberek, vállalkozásuknak reklámot is csinálva, határozottan állítják, hogy egy jól kivitelezett keret ára hosszabb távon megtérül. Esztétikailag része a mindig bonyolult szépségnek, illetve az üvegborítás például véd a nedvesség, a por és az erős fény ellen is. Az eszmefuttatások között szerepel az is, hogy az otthonunk falára kitett alkotás összességében tükrözi a személyiségünket. Persze, azon is el lehet gondolkodni, hogy a kiállításra kerülő alkotások kötelező bekeretezése nem sérti-e az alkotói szabadságot. Lábatlanon a kiválasztott képe konkrét rámázását a tábor lakója szervezte meg. Megadta a tiszteletet.