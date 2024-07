– Neszmély ideális helyszín a kutyásoknak. Kényelmesen elférünk, lehetett a Dunában kutyákat fürdetni, illetve a környéken sok, változatos helyszínen tudtuk tartani a gyakorlatokat – mondta Csaba. A képzésre a tengerentúlról is érkeztek, többek között amerikai, spanyol, osztrák, litván, holland, angol táborozók töltöttek el együtt egy hetet a kempingben. Több hivatásos rendőr, tűzoltó és mentőszervezet is részt vett a képzéseken, ahol idén a nagy hőség is alakította a programot.

– Az extra meleg nagyon terhelte a kutyákat, ezért inkább az úgynevezett komponens feladatokra tettük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a nyomkövetés során találkoznak a kutyák különböző szituációkkal, ilyen a magasban, vagy vízben lévő személy keresése, vagy a nyomvégjelzést gyakoroltuk – magyarázta a szervező. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerveztek éjszakai versenyt.

Horváth Krisztián (szürke felsőben) és Buksi visszatérő vendégek a személykereső tábornak

Fotó: Beküldött

– A csapatokat 7 nagy csoportra osztottuk. Az volt a feladatuk, hogy a hegyi szakaszokon éjszaka, korlátozott látási viszonyok között olyan eltűnt személyt kerestek, aki a nyomvonalán pólókat hagyott hátra, azon egy-egy betűvel. Az utolsó póló pedig a keresett személyen volt. Az a csapat nyert, akik hamarabb be tudták rádión diktálni a betűkből kirakott szót. A győztesek jutalma pedig egy finom torta volt, amit közösen ettek meg – tette hozzá Csaba.