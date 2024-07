Michl József, Tata polgármestere a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy folytatódik, illetve halad a városon átkelő kerékpárút építése. Mint azt a videóban elmondta, az Alkotmány utcánál befejezték a munkát, és a Váralja út is elkészült, ahol már átlehet jönni az Oroszlányi útra, köszönhetően a kiépített körforgalomnak. Most pedig a Fényes Fasoron folyik az építkezés, a lakóparktól a végső szelvényig, ahol becsatlakoznak a régi kerékpárútba.

Már az aszfaltozásig elő van készítve a terület. A kerékpárútnak most a szociális otthontól A Színes Iskola Személyközpontú Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumig készül az új része, annak az alapozása

– árulta el Michl József. Ezután hozzátette, hogy ennek a szélessége két és fél méter lesz, és összesen 644 méternyi kerékpárutat építenek ki itt. Az új aszfaltburkolat biztosítani fogja, hogy egy nagyon kényelmes, biztonságos és szép kerékpárúton haladhassanak a tekerők. A közvilágítási hálózat kiépítése is megkezdődött, az út mentén ugyanis végig világítás lesz.

Michl József a videó végén elmondta, hogy a július 8-i héten A Színes Iskola előtt is elkezdődik a munka, majd ezt követően a Fényes Fasor végén, a Fényes parkolóba való behajtás lehetőségét is átépítik az autóknak. A biciklisek addig biztonságosan tudnak betekerni a Fényesbe, mivel onnan az autók ki lesznek tiltva, és egy kicsi kerülőúton tudnak majd behajtani a parkolóba.