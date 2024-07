Légzuhatag is kialakult

A NAK oldalán olvasható, hogy június 26-án a Dunántúl középső, széles észak-déli sávjában, valamint az Alföld délkelet-északnyugati sávjában zivatarrendszerek vonultak végig, helyenként 20-80 milliméter csapadék is hullott. Pest vármegye északi részén egy légzuhatagnak köszönhetően rövid idő alatt félhavi eső esett, Pomázon 4-5 centiméteres jeget észleltek. Dömös közigazgatási területén lévő Prédikálószéken – ami a Visegrádi-hegység egyik közkedvelt kirándulóhelye – az Időkép automatái 106 km/órás széllökést is rögzítettek. Vármegyénk nyugatabbi része sem úszta meg kiadós csapadék nélkül, Komáromban rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű eső miatt több utca is víz alá került.