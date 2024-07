A ceruza ára 150 és 300 között mozog, egy márkásért már 600 forintot is elkérhetnek. Legalább ekkora a különbség a radírok és a faragók terén is. A tempera 2300 és 4000 között áll meg, a hatdarabostól a tizenkettesig. Egy filctoll 1500 és 7000, a vízfesték 2000 körül alakul, márkásabb társáért kicsit mélyebben bele kell nyúlni a zsebbe: 7 és 8 ezer is lehet. Legalább 90 forintot kérnek egy hagyományos füzetért, mintásabb fajtája már dupla áron kapható, de 700-ért is találni. A spirálfüzetért 1350-et, a tolltartóért pedig változó, hogy milyen árat kérnek. A kihajtós 6-7 ezer, a klasszikus emeletes 7500 is lehet. A legkedvezőbb ár 3200, amennyiért kapni egy tolltartót. A körzőért minimum 700 forintot kérnek érte, az átlag 1500. Vannak olyan speciális darabok, amikért 7 ezret is elkérnek. Uzsonnadobozt is kapni 3000-ért, míg a ragasztó is körülbelül ennyi. A füzetborító 140, az órarend 120 forint. Az ecset, nyilván típustól és vastagságtól függ, 230 és 500 forint is lehet.