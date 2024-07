Hőségriportunk alatt a pékségben, a kemencék közelében az a forróság fogadott bennünket, amire számítottunk. – Nem a munkától vagyok fáradtabb, hanem a hőségtől – állapította meg az elsőként megszólított Selvir Koska, miközben a pékektől megszokott serénységgel tolta be a kemencébe az egyik tálca péksüteményt a másik után.

A hőségriport során kiderült: a pékségekben még a 40 fok is felüdülés tud lenni

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Megtudtuk, hogy ilyenkor 6-6,5 liter vizet fogyaszt naponta. Mivel éjszaka is hőség van, a szokásos 8 óra helyett jó, ha 5-6 órát sikerül aludnia. Éjjel is muszáj felkelnie – egyfelől azért, hogy igyon, másfelől pedig azért, hogy a sok bevitt folyadéktól a szervezete időről időre meg is szabadulhasson. A kellő mennyiségű és minőségű alvás hiánya fokozza a napközbeni fáradtságot. Sajnos az ágy mellé helyezett ventilátorral csak egy kicsit tud enyhíteni az éjszaka kellemetlenségein.

Munkatársa, Bukovác Valéria viszont hatékonyabb eszközt alkalmaz.

– Klímás lakásban alszom, mert állandó nyitós vagyok – mondja. – Ez azt jelenti, hogy én nyitom a pékséget, és minden nap nagyon korán, fél háromkor kelek – teszi hozzá.

Elárulta, hogy – a munkatársához hasonlóan – őt is felébreszti a szomjúság ebben a nagy melegben, pedig napközben megiszik 4-5 liter folyadékot. A klímának köszönhetően tud 6-7 órát aludni, de ha nincs túl meleg, nem kell klíma a 8 órás alváshoz.