Hernádi Ádám bejegyzésében arról számolt be, hogy hétfőn Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárral hivatalosan is megnyitották az 51. Országos Honismereti Akadémiát, melynek Esztergom ad otthont. Az MTI szerint a konferencián az anyaországból, illetve a határon túli honismereti szövetségektől érkezett képviselők egy héten át számos érdekes előadást hallhatnak. A többnapos rendezvényen természetesen Esztergom helytörténetére is kitérnek.

Hernádi Ádám az Országos Honismereti Akadémia megnyitóján.

Forrás: Facebook/Hernádi Ádám

Az MTI tudósításából kiderül, hogy Nagy János a megnyitón elmondta, hogy korunk egyik legnagyobb betegsége a normabizonytalanság, az identitás, az önazonosság kontúrjának elmosódása, a szerepek szakadozása. Emiatt szükség van olyan kezdeményezésekre, melyek fel tudják venni a kesztyűt az úgynevezett "kommentműveltséggel" szemben.

"Semmi és senki sem irányítható, mint egy olyan nép, amely inkább kész véleményeket fogyaszt ahelyett, hogy tényekből és adatokból levezetett gondolatokat olvasna" – jelentette ki Nagy János.

Az államtitkár továbbá kiemelte azt is, hogy a honismerettel foglalkozó személyek tudásának alapját olyan kíváncsiság jelenti, „mely nem közösségi oldalak hírfolyamainak pörgetésében merül ki, hanem az eredeti forrásokat felkeresve, azok gondolatait ismeretté, tudássá és műveltséggé építi.”